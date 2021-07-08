.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سكولاري يعود إلى تدريب غريميو لفترة رابعة

سكولاري
المدرب البرازيلي سكولاري

سكولاري يعود إلى تدريب غريميو لفترة رابعة

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال غريميو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إن لويز فيليبي سكولاري سيعود لتدريب الفريق لفترة رابعة.

ووقع مدرب تشيلسي والبرتغال والبرازيل السابق عقدا حتى ديسمبر 2022 وستكون مهمته إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويتذيل غريميو الترتيب بنقطتين فقط من ثماني مباريات. وأضاف النادي في بيان: سكولاري سيعود بعد ستة مواسم ليقود عملية الإنقاذ.

وخلال فتراته الثلاث مع جريميو قاد سكولاري الفريق إلى لقب الدوري وكأس البرازيل بالإضافة إلى كأس كوبا ليبرتادوريس. وتولى المدرب البالغ عمره "72 عاما" تدريب غريميو لأول مرة في 1987.

وكان سكولاري رحل عن كروزيرو في بداية العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
قبل أن تذهب
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
اكتشف المزيد