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كاوبرز أول حكم من هولندا يدير نهائي بطولة أوروبا

بيورن كاوبرز

كاوبرز أول حكم من هولندا يدير نهائي بطولة أوروبا

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أمستردام - رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الخميس إن بيورن كاوبرز سيصبح أول حكم من هولندا يدير نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم عندما تلتقي إنجلترا مع إيطاليا في ويمبلي يوم الأحد.

وبدأ كاوبرز مسيرته في مسابقات الدوري الهولندية قبل أن يصبح حكما دوليا في 2006 وسيدير سابع نهائي مسابقة تابعة لليويفا في تاريخه.

وسبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي مرتين ونهائي دوري الأبطال مرة واحدة وكان أيضا ضمن طاقم التحكيم في بطولة أوروبا 2012 و2016 وآخر نسختين لكأس العالم.

وفي نسخة العام الجاري في بطولة أوروبا أدار كاوبرز مباراتين في دور المجموعات الدنمرك ضد بلجيكا وسلوفاكيا أمام إسبانيا ومباراة في دور الثمانية بين التشيك والدنمارك.

وسيعاون كاوبرز في النهائي يوم الأحد الثنائي الهولندي ساندر فان روكل وإرفين زاينسترا بينما سيكون الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي الحكم الرابع.

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