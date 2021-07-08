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إقامة أولمبياد طوكيو دون حضور الجماهير

سيكو هاشيموتو رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد

إقامة أولمبياد طوكيو دون حضور الجماهير

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طوكيو - د ب أ

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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس أن الدورة الأولمبية الصيفية ستقام دون حضور الجماهير، نظرا لاستمرار أزمة جائحة كورونا.

وتتزامن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مع حالة الطوارئ التي أعلنتها اليابان في وقت سابق اليوم.

وقبل فترة طويلة أعلنت اليابان حظر حضور الجماهير من خارج البلاد لمتابعة الفعاليات الأولمبية، لكنها كانت تأمل في ملء 50% من سعة الملاعب من خلال الجماهير المحلية.

وذكرت سيكو هاشيموتو رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد في بيان: لم يكن لدينا أي خيار آخر.

ووصل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى طوكيو في وقت سابق يوم الخميس وبعد فترة وجيزة أعلنت الحكومة اليابانية برئاسة يوشيهيدي سوجا فرض حالة الطوارئ نظرا لتزايد الإصابات بكورونا.

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