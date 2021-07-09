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برشلونة يتعاقد مع "ميسي النمساوي"

يوسف ديمير

برشلونة يتعاقد مع "ميسي النمساوي"

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برشلونة - د ب أ

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أبرم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم صفقة تعاقده مع يوسف ديمير على سبيل الإعارة من رابيد فيينا النمساوي، ويتضمن العقد بندا يسمح بالشراء.

واكتسب ديمير "18 عاما" سمعة واسعة في بلاده بعد أن شق طريقه إلى فريق رابيد فيينا وهو في عمر صغير، وأطلق عليه لقب "ميسي النمساوي"، نظرا لأسلوبه في اللعب والأهمية التي اكتسبها.

والآن بات ديمير يتطلع إلى اللعب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في حالة تجديد الأخير عقده مع برشلونة.

وأعلن برشلونة أنه ضم ديمير بعقد إعارة لموسم 2021 - 2022 مقابل 500 ألف يورو (591 ألف دولار)، مع بند يتيح ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل عشرة ملايين يورو.

من ناحية أخرى، جدد ديمير عقده مع رابيد فيينا حتى عام 2023، وهو ما يعني أن اللاعب لن يرحل عنه في صفقة انتقال حر في العام المقبل، إذا ما قرر برشلونة عدم التعاقد معه بعقد نهائي.

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