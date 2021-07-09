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بونوتشي: رهبة "ويمبلي" مجرد ثرثرة

بونوتشي
ليوناردو بونوتشي

بونوتشي: رهبة "ويمبلي" مجرد ثرثرة

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لندن - د ب أ

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أكد ليوناردو بونوتشي لاعب المنتخب الإيطالي لكرة القدم على أن منتخب بلاده لن يشعر بالرهبة من الـ60 ألف مشجع الذين سيتواجدون في ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي تجمع بين إيطاليا وإنجلترا الأحد.

وقال بونوتشي "34 عاما" يوم الجمعة في معسكر الفريق بفلورنسا: نلعب في ملعبهم ولكن هذا لن يخيفنا. نفكر فقط في لعب كرة القدم، أن نستمتع، وأن ندخل الملعب بحماس. والباقي سيكون مجرد ثرثرة.

وقال بونوتشي إن الفوز للمرة الثانية بلقب بطولة أمم أوروبا بعد اللقب الذي تم حصده في 1968 سيكون خير تعويض لبعض السنوات الصعبة التي مرت بها إيطاليا، والتي كان أبرزها عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقلب المنتخب الإيطالي الأمور تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، ويدخل الفريق المباراة النهائية بدون أن يتلقى أي هزيمة في 33 مباراة منذ سبتمبر 2018.

وقال: لا يمكننا الانتظار لحين خوض المباراة النهائية. الانتصار بإمكانه أن يمحو السنوات الصعبة الماضية. نريد أن نجلب الفرح والحماس لكل الشعب الإيطالي.

وتحدث بونوتشي عن مواجهة بين الشباب والكبار عندما يواجه دفاع المنتخب الإيطالي المكون من بونوتشي، وجيورجيو كيلين "36 عاما" هجوم المنتخب الإنجليزي الذي يقوده هاري كين ورحيم سترلينغ.

وقال: يجب أن نحذر من سرعتهم. لديهم لاعبون أقوياء في المواقف الفردية. لا توجد أعذار لا يوجد إرهاق، نحن نفكر فقط بشأن اللعب.

وقال بونوتشي: سنكون مستعدين للقتال أمامهم يوم الأحد. سيكون أفضل مشهد لكرة القدم الأوروبية من الجانبين.

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