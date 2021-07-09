تشيفرين يرفض تكرار إقامة بطولة أوروبا في أكثر من مدينة

رجح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم تكرار ما حدث في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي أقيمت في أكثر من مدينة عبر القارة، قائلا إن هذا الأمر غير عادل للاعبين والجماهير.

وقال تشيفرين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قبل المباراة التي تجمع بين إيطاليا وإنجلترا يوم الأحد في نهائي يورو 2020: لن أدعم هذا بعد الآن. أعتقد أن الأمر صعب للغاية وغير صحيح بشكل ما، حيث يتعين على بعض الفرق السفر 10 كيلومترات وفرق أخرى تسافر كيلومترا واحدا.

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وقال: الأمر غير عادل للجماهير، الذين يجب أن يكونوا في روما في يوم ما، وفي باكو في المباراة التالية مع وجود 5ر4 ساعات ونصف طيران. إنها فكرة مثيرة ولكن يصعب تطبيقها ولا أعتقد أننا سنقوم بها مجددا.

وأقيمت بطولة أمم أوروبا في 11 مدينة، حيث تم تقليصها من 12 مدينة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن هناك فرقا محددة بما في ذلك إنجلترا وإيطاليا لعبت مبارياتها الثلاثة في دور المجموعات على أرضها.

واضطرت منتخبات سويسرا، تركيا، ويلز في المجموعة الأولى للسفر بين روما وأذربيجان، بينما أقيمت مباريات المجموعة الخامسة في إسبانيا وروسيا بعد انسحاب دبلن من استضافة المباريات.

وجاءت فكرة إقامة البطولة عبر القارة احتفالا بالعيد السنوي الستين للبطولة من رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني.

وتستضيف ألمانيا النسخة المقبلة من البطولة في 2024.