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ريو تسمح بتواجد الجماهير في نهائي كوبا أميركا

ملعب ماراكانا

ريو تسمح بتواجد الجماهير في نهائي كوبا أميركا

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ريو دي جانيرو - رويترز

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قال مكتب رئيس بلدية ريو دي جانيرو يوم الجمعة إن المسؤولين قرروا السماح بحضور جماهيري محدود لنهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا يوم السبت بواقع 6500 متفرج أو عشرة في المئة من سعة الاستاد.

وأضاف في بيان أن السلطات لن تسمح بحضور المباراة إلا للأشخاص الذين وجه لهم اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) الدعوة وسيتعين
على كل الحاضرين تقديم شهادة باختبار سلبي لكوفيد-19 قبل دخول الاستاد.

وقالت المدينة إنه سيتم توزيع الحاضرين على كافة أرجاء الملعب بدلا من الجلوس في منطقة واحدة.

وكانت الحكومة البرازيلية تعرضت لانتقادات واسعة من خبراء صحة ومواطنين لاستضافة كأس كوبا أميركا في وقت تعاني فيه البلاد للسيطرة على الوباء.

وأصيب نحو 140 شخصا يرتبطون بالبطولة الحالية بفيروس كورونا بحلول أواخر يونيو.

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