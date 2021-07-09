ستونز: سترلينغ أفضل لاعب في كأس أوروبا

قال جون ستونز مدافع إنجلترا إنه يود أن يرى زميله رحيم سترلينغ يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، ويعتقد أن زميله في مانشستر سيتي يمكنه إحداث الفارق في النهائي أمام إيطاليا بعد غد الأحد.

وكان سترلينغ أحد أبرز لاعبي إنجلترا خلال البطولة، رغم معاناته للحفاظ على مكانه في تشكيلة سيتي هذا الموسم، لكنه سجل ثلاثة أهداف ساعدت فرق المدرب غاريث ساوثغيت في بلوغ أول نهائي في بطولة أوروبا على الإطلاق.

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وتلقى سترلينغ الإشادة على دوره خارج الملعب، خاصة لما فعله ضد العنصرية في اللعبة، ويشعر ستونز أن زميله يستحق كل ما حققه خلال هذا الصيف.

وقال قلب الدفاع في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لقد قلت ذلك طوال الوقت، أنني من أشد المعجبين بسترلينغ. أتمنى فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة. العمل غير الأناني الذي يقوم به لا يتم الحديث عنه لكننا كلاعبين نراه. يشكل خطورة في الهجوم بفضل أدائه المباشر. لقد كان اللعب معه رائعا، أنا متأكد من أنه سيقدم كل شيء يوم الأحد ونأمل أن يسجل هدفا ونرى إلى أين سيأخذنا".

ولم تخسر إنجلترا في اخر 12 مباراة في كافة المسابقات، وحافظت على نظافة شباكها في عشر مباريات وتلقت هدفين فقط خلال هذه الفترة، وستدخل مواجهة الأحد أمام فريق إيطالي يتمتع بنفس العزم والتصميم على الفوز.

وأضاف ستونز "نملك أفضل سجل دفاعي في البطولة وهذا عنصر مهم في بلوغنا للنهائي. لقد قلت طوال الوقت أن الحفاظ على نظافة الشباك يمثل نقطة انطلاق لنا للفوز بالمباريات. الأمر لا يرجع لنا كأربعة مدافعين في الخلف، أنه يبدأ من القمة. كيفية الضغط في الملعب جزء أساسي من طريقة لعبنا. إن الدفاع بهذه الطريقة يمثل جزءا مهما في أي بطولة. تعلمنا ذلك في كأس العالم 2018 في روسيا. المنتخبات التي فازت بالبطولات عبر السنوات كانت تدافع وتلعب جيدا ولم تستقبل شباكها أهدافا في المباريات الكبرى. إدارة

المباراة شيء تم إضافته للفريق".