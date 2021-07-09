صديق رونالدو "العزيز" يؤكد بقاءه في يوفنتوس 

أكد البرازيلي دانيلو مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي أن زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باق في الفريق الإيطالي رغم أنباء رحيله عن تورينو.

وتبقى للنجم البرتغالي عاما في عقده مع يوفنتوس وربطته الأخبار بعودة إلى مانشستر يونايتد ناديه السابق أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وفي لقاء مع "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنكر دانيلو شائعات خروج زميله و "صديقه العزيز" بحسب قوله مؤكدا بقاءه مع الفريق في الموسم المقبل.

وكشف دانيلو: وجود رونالدو في الفريق أمر مهم لنا وهو صديق عزيز منذ أن لعبنا سويا في ريال مدريد. سيكون معنا الموسم المقبل.

وكان رونالدو يسعى إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس إلا أن الفريق في الموسم الماضي تعرض لصدمة بعدما انتهت 9 أعوام متتالية من الفوز بالدوري الإيطالي بوقوع الفريق رابعا في آخر جولات الدوري لتتم إقالة بيرلو وإعادة ماسيميليانو أليغري.

وتألق رونالدو في بطولة كأس أوروبا الحالية بتسجيله 5 أهداف ليتصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف متعادلا مع التشيكي شيك إلا أن صدارته مستمرة للعبه دقائق أقل، كما عادل رقم الإيراني علي دائي بتسجيله 109 أهداف دولية ليتصدر الترتيب العالمي.

ورغم انتهاء عقد المهاجم البرتغالي في الصيف المقبل إلا أن وكيل أعماله جورجي مينديز يسعى لإقناع يوفنتوس بتمديد عقده.