وزير بريطاني يمنع الجمهور الإيطالي من السفر إلى إنجلترا

ناشد وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الجمهور الإيطالي بعدم السفر إلى إنجلترا لحضور المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي الأحد المقبل بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.



وسيلتقي المنتخبان الإنجليزي والإيطالي في استاد ويمبلي اللندني الشهير، حيث يتوقع السماح بحضور نحو 60 ألف مشجع.



لكن الجمهور الإيطالي في المباراة سيكون قليلا لأن القواعد الحالية في إنجلترا تلزم القادمين من إيطاليا بالخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.



وردا على سؤال ناشد شابس الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى بلاده لحضور المباراة. وقال في تصريحات إذاعية: إذا اكتشفنا وصول أشخاص جاؤوا من أجل كرة القدم فقط فإنه لن يسمح لهم بدخول البلاد كما تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية بناء على ذلك.

مادة اعلانية