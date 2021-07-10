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أرسنال يتعاقد مع تفاريس

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أرسنال يتعاقد مع تفاريس

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لندن - رويترز

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قال أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي الشاب نونو تافاريس وارتبط معه بعقد طويل المدة.

وشارك تافاريس (21 عاما) في 25 مباراة في الدوري البرتغالي مع بنفيكا منذ تخرجه في أكاديمية النادي وظهوره الأول مع التشكيلة في فوز بنفيكا بكأس السوبر البرتغالية على حساب سبورتنغ لشبونة في أغسطس 2019.

وعنه قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان "هو لاعب شاب لديه قدرات ومهارات واعدة وقد تطور مستواه بصورة جيدة جدا مع بنفيكا في المواسم الأخيرة، كما أثبت جدارته في صفوف منتخب البرتغال تحت 21 عاما".

وأضاف المدرب الإسباني "انضمام نونو سيمنح الفريق قوة إضافية وخيارات جديدة في الدفاع خاصة أنه يتميز بطاقة كبيرة على الجانب الأيسر من الملعب".

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج ملعبه في مواجهة برينتفورد الصاعد حديثا في 13 أغسطس المقبل.

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