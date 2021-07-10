الأولمبي السعودي يواجه رومانيا استعداداً لطوكيو

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم السبت أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويحلّ المنتخب ضيفًا على منتخب رومانيا، في تمام السابعة مساءً على ملعب موغوسوايا.

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وأدى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب موغوسوايا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تنفيذ مران تكتيكي بهدف دفاعي، تم العمل خلاله على الضغط العالي، ودفاع وسط الملعب، ودفاع المنطقة، أعقب ذلك مران الدفاع عن الكرات العرضية، لتختتم الحصة التدريبية بمران الإنهاء.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.