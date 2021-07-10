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الإنجليزي فيليبس يحذر زملاءه من ثنائي إيطاليا

فيليبس مولر إنجلترا ألمانيا
فيليبس في مواجهة الألماني توماس مولر خلال مباراة ثمن النهائي

الإنجليزي فيليبس يحذر زملاءه من ثنائي إيطاليا

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لندن - رويترز

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يعتقد لاعب الوسط الإنجليزي الدولي كالفن فيليبس أن ثنائي خط الوسط الإيطالي المكون من جورجينيو وماركو فيراتي سيشكل تحديا كبيرا للمنتخب الإنجليزي خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في استاد ويمبلي اللندني يوم الأحد، لكنه أكد أن أصحاب الأرض يملكون القدرة على التصدي لهذين اللاعبين وتحييدهما.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن فيليبس لاعب ليدز يونايتد قوله يوم الجمعة: سبق لي ولعبت في مواجهة جورجينيو، إنه لاعب رائع وخاصة مع تشيلسي وهو يملك مهارات عديدة، وسنواجه العديد من التحديات أمام إيطاليا.

وأضاف فيليبس: فيراتي لاعب ممتاز أيضا ودائما أعجبت به. وفي ظل وجود هذين اللاعبين في خط الوسط فإن الوضع سيكون صعبا تماما. ونحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة.

وختم: مواجهة هذين اللاعبين سيكون الاختبار الأصعب بالنسبة لنا.

وتأهلت إنجلترا إلى النهائي بعد فوزها 2-1 على الدنمارك، بينما تجاوزت إيطاليا نظيرتها إسبانيا في المباراة الأخرى بركلات الترجيح.

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