.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الملكة إليزابيث تحفز إنجلترا بذكرى مونديال 1966

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث لحظة تسليمها كأس العالم 1966 إلى القائد بوبي مور

الملكة إليزابيث تحفز إنجلترا بذكرى مونديال 1966

متابع الغاء المتابعة

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعربت الملكة إليزابيث الثانية السبت عن أملها في حظ سعيد للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المباراة النهائية لكأس أوروبا ضد إيطاليا الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وكتبت الملكة التي حضرت المباراة النهائية لكأس العالم 1966 عندما توجت إنجلترا باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ويمبلي، في رسالتها: قبل 55 عامًا حظيت بفرصة تسليم كأس العالم إلى بوبي مور ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني بلوغ المباراة النهائية لبطولة كبيرة في كرة القدم والفوز بها.

ومنذ ذلك اللقاء، لم يبلغ منتخب إنجلترا مباراة نهائية لأي بطولة كبيرة، ويملك بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت فرصة الفوز بأول لقب في كأس أوروبا في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة".

ومن غير المتوقع أن تكون الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا والتي سلمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، في ملعب ويمبلي الأحد، إذ سيمثل حفيدها الأمير وليام، أحد كبار مشجعي كرة القدم ورئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة، العائلة المالكة.

وأضافت: أريد أن أنقل تهنئتي وتهنئة عائلتي لكم جميعًا لبلوغكم المباراة النهائية لكأس أوروبا، أبعث لكم بأطيب تمنياتي ليوم الأحد على أمل ألا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب، بل يتذكر أيضًا الحالة الذهنية والعزيمة والفخر التي تحليتم بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة لبنان لا تستثني أحداً.. لا كهرباء في منزل سفير اليابان أزمة لبنان لا تستثني أحداً.. لا كهرباء في منزل سفير اليابان
دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته
الأكثر قراءة
ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال! ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!
فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"
"فتاة تيك توك" جديدة بقبضة السلطات المصرية
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين
مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات
ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد
قبل أن تذهب
بايدن يحذر بوتين من هجمات قراصنتها ضد مصالح واشنطن
بايدن يحذر بوتين من هجمات قراصنتها ضد مصالح واشنطن
اكتشف المزيد