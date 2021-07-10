تشيلسي يجهز 175 مليوناً لضم هالاند

كشفت تقارير صحافية في إنجلترا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أبدى استعداده لدفع 175 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم أرلينغ هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، وفي حال إتمام الصفقة بهذا المقابل، فإنها ستكون ثاني أغلى صفقة لانتقال لاعب بعد صفقة انتقال البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

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في المقابل، قال المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل زورك إنه لا يزال يرى مستقبل هالاند/20 عاما/ في دورتموند وصرح لصحيفة "بيلد" الألمانية بقوله: " لم يتغير شيء، ونحن نضع خططنا للموسم المقبل على أساس وجود ارلينغ".

يذكر أن لاعب الوسط المهاجم يرتبط بالنادي الحائز على بطولة كأس ألمانيا بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2024، ويتضمن العقد بند تخارج يسري في عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن النرويجي الدولي أحرز 40 هدفا في 43 مباراة خاضها مع دورتموند.