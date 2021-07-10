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روي كوستا رئيساً لنادي بنفيكا

كوستا خلال إعلامه رئيسا للنادي

روي كوستا رئيساً لنادي بنفيكا

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لشبونة - رويترز

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عين بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي لكرة القدم لاعبه السابق روي كوستا رئيسا جديدا للنادي اليوم الجمعة ليخلف لويس فيليبي فييرا الذي أوقف نشاطه بعد اعتقاله في مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال.

وقال بنفيكا في بيان إن روي كوستا البالغ عمره 49 عاما والذي يشغل حاليا نائب رئيس أكثر الأندية شعبية في البلاد سيتولى الرئاسة على الفور طبقا للوائح النادي، وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيينه".

واعتقل فييرا، الذي أعيد انتخابه العام الماضي، يوم الأربعاء لاستجوابه بشأن صفقات تزيد قيمتها على مئة مليون يورو (118 مليون دولار) ربما تسببت في خسائر مالية فادحة للبلاد والعديد من الشركات.

وقضى لاعب الوسط السابق كوستا، الذي اعتزل اللعب دوليا بعد بطولة أوروبا 2004، معظم مسيرته مع بنفيكا ولعب أيضا لناديين في إيطاليا هما فيورنتينا وميلان.

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