فودين يغيب عن تدريبات منتخب إنجلترا

لم يشارك فيل فودين لاعب وسط منتخب إنجلترا في تدريبات فريقه اليوم السبت استعدادا للمباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إيطاليا غدا الأحد، خوفا من تفاقم إصابة خفيفة يعاني منها.

وقدم فودين (21 عاما) أداء متميزا في جميع المباريات الثلاث التي شارك فيها في البطولة القارية حتى الآن بعد أن شارك أساسيا من البداية في مباراتي بلاده الأولى والثانية في دور المجموعات أمام كرواتيا واسكتلندا ثم المشاركة بديلا لأحد زملائه في الفوز 2-1 على الدنمارك في الدور قبل النهائي الأربعاء الماضي.

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وقال المنتخب الانجليزي عبر موقع تويتر "شارك 25 لاعبا في التدريبات صباح اليوم حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة إيطاليا بينما غاب فيل فودين بسبب إصابة خفيفة".

ولا يعاني المدرب غاريث ساوثغيت من نقص في الخيارات في يمين خط الهجوم حيث يلعب فودن عادة إذ يتنافس عدة لاعبين على هذا المركز من بينهم بوكايو ساكا وجيدون سانشو.

وفي مواجهة المنتخب الإيطالي في استاد ويمبلي اللندني الشهير غدا الأحد سيسعى المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب كروي كبير لأول مرة منذ الفوز بكأس العالم 1966.