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فيليبس يحذر من خطورة فيراتي وجورجينيو

لاعب وسط نادي ليدز

فيليبس يحذر من خطورة فيراتي وجورجينيو

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لندن - رويترز

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يعتقد لاعب الوسط الإنجليزي الدولي كالفن فيليبس أن ثنائي خط الوسط الإيطالي المكون من جورجينيو وماركو فيراتي سيشكل تحديا كبيرا للمنتخب الانجليزي خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في استاد ويمبلي اللندني غدا الأحد لكنه أكد أن أصحاب الأرض يملكون القدرة على التصدي لهذين اللاعبين وتحييدهما.

ونقلت صحيفة الغارديان عن فيليبس لاعب ليدز يونايتد قوله أمس الجمعة "سبق لي ولعبت في مواجهة جورجينيو.. إنه لاعب رائع خاصة مع تشيلسي، وهو يملك مهارات عديدة. سنواجه العديد من التحديات أمام إيطاليا. فيراتي لاعب ممتاز أيضا ودائما أعجبت به".

وأضاف: وفي ظل وجود هذين اللاعبين في خط الوسط فإن الوضع سيكون صعبا تماما. ونحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. مواجهة هذين اللاعبين سيكون الاختبار الأصعب بالنسبة لنا.

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