.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كونميبول: عدد كبير من الضيوف زوروا نتائج الفحوصات

ملعب الماراكانا قبل استضافة نهائي كوبا أميركا

كونميبول: عدد كبير من الضيوف زوروا نتائج الفحوصات

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) إن "عددا كبيرا" من الضيوف الذين تم دعوتهم لنهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين قاموا بتزوير نتائج اختبارات فيروس كورونا للتأكد من حضورهم.

وتلعب البرازيل ضد غريمتها الأرجنتين في النهائي اليوم السبت باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وبعد حظر حضور الجماهير في أول 27 مباراة من البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا قرر الكونميبول والمسؤولون في ريو دي جانيرو السماح بحضور 6500 متفرج في النهائي وهو ما يمثل عشرة بالمئة من سعة الملعب. ويجب على كل المدعوين تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل دخول المباراة.

لكن الكونميبول قال إنه تم اكتشاف "العديد من الاختبارات المزورة بين التذاكر المعتمدة للأرجنتين وأيضا للبرازيل".

وأضاف "لن يُسمح لهم بدخول الملعب. هذه القيود لضمان أن يكون دخول نهائي كوبا أميركا صارما". ولم يحدد الكونميبول عدد الاختبارات المزورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة لبنان لا تستثني أحداً.. لا كهرباء في منزل سفير اليابان أزمة لبنان لا تستثني أحداً.. لا كهرباء في منزل سفير اليابان
دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته
الأكثر قراءة
ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال! ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!
فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"
"فتاة تيك توك" جديدة بقبضة السلطات المصرية
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين
مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات
ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد
قبل أن تذهب
بايدن يحذر بوتين من هجمات قراصنتها ضد مصالح واشنطن
بايدن يحذر بوتين من هجمات قراصنتها ضد مصالح واشنطن
اكتشف المزيد