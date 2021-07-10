كونميبول: عدد كبير من الضيوف زوروا نتائج الفحوصات

قال اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) إن "عددا كبيرا" من الضيوف الذين تم دعوتهم لنهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين قاموا بتزوير نتائج اختبارات فيروس كورونا للتأكد من حضورهم.

وتلعب البرازيل ضد غريمتها الأرجنتين في النهائي اليوم السبت باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

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وبعد حظر حضور الجماهير في أول 27 مباراة من البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا قرر الكونميبول والمسؤولون في ريو دي جانيرو السماح بحضور 6500 متفرج في النهائي وهو ما يمثل عشرة بالمئة من سعة الملعب. ويجب على كل المدعوين تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل دخول المباراة.

لكن الكونميبول قال إنه تم اكتشاف "العديد من الاختبارات المزورة بين التذاكر المعتمدة للأرجنتين وأيضا للبرازيل".

وأضاف "لن يُسمح لهم بدخول الملعب. هذه القيود لضمان أن يكون دخول نهائي كوبا أميركا صارما". ولم يحدد الكونميبول عدد الاختبارات المزورة.