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كيليني: إيطاليا ستواجه إنجلترا بـ"قلوب دافئة"

كيليني
كيليني في تدريب يوم السبت

كيليني: إيطاليا ستواجه إنجلترا بـ"قلوب دافئة"

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لندن - د ب أ

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أكد جورجيو كيليني المدير للمنتخب الإيطالي أن فريقه سيخوض المواجهة أمام إنجلترا الأحد في نهائي كأس أوروبا "يورو 2020". بذهن صاف وقلوب دافئة.

ويطمح المنتخب الإيطالي للقبه الأول في كأس الأمم الأوروبية منذ عام 1968 على حساب المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت، والذي يتسلح بالجماهير الغفيرة على استاد ويمبلي أملا في الفوز بالبطولة القارية للمرة الأولى وحصد أول لقب له منذ كأس العالم 1966.

وقال كيليني في تصريحات صحافية يوم السب: نحتاج إلى ذهن صاف وقلوب دافئة، سيكون هناك فترات علينا أن نلعب خلالها بجراءة وفترات أخرى علينا أن نتحلى خلالها بالهدوء، لا يمكننا أن نسيطر طوال 90 دقيقة.

وأضاف: عليك أن نمتص بعض الحماس عندما تخوض النهائي، هذا ينطبق علينا وعلى إنجلترا، علينا أن نقتنص هذه الفرص، هناك حاجة لبعض الجنون والذهن الصافي.

ولم يخسر منتخب إيطاليا في آخر 33 مباراة له تحت قيادة مانشيني، كما لم يسبق وأن خسر أمام إنجلترا في البطولات الكبرى.

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