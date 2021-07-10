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مانشيني: الوصول إلى النهائي غير كاف

تولى مانشيني تدريب المنتخب في 2018

مانشيني: الوصول إلى النهائي غير كاف

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لندن - د ب أ

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أعرب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني عن اعتزازه بفريقه وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) في استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن مساء غد الأحد.

وقال مانشيني، 56 عاما، الذي تولى قيادة منتخب الآزوري وإعادة تشكيله بعد إخفاقه في المشاركة في بطولة كأس العالم 2018: "التواجد في النهائي هدف جميل لكنه لا يكفي، وأنا فخور بما أحرزه الشباب، فلم يكن هذا سهلا، ولقد كنا مؤمنين بهذا منذ اليوم الأول".

وأوضح مانشيني أن خطته تعتمد على وضع المنتخب الإنجليزي تحت ضغط من خلال إحراز هدف مبكر وقال في رد على سؤال حول ما إذا كانت توقعات الجماهير في الاستاد تمثل عاملا سلبيا يضغط على المنتخب المضيف:" نحن من يجب أن يضغط عليهم إذا حققنا ذلك وأخذنا زمام المبادرة".

وأعرب مانشيني بوجه عام عن تطلعه لإقامة المباراة بحضور أكثر من 60 ألف مشجع، وقال:" الاستاد بأكمله تقريبا سيشجع انجلترا، لكن هذا أمر جيد بعد غياب الجماهير لعام ونصف العام".

وعن المنافس، قال مانشيني إن انجلترا "فريق رائع وقوي فنيا وبدنيا وهو فريق يقاتل"، وأضاف أنه لهذا السبب يتوقع أن المباراة ستظل مفتوحة ومثيرة حتى النهاية، ودعا فريقه إلى عدم الذهاب إلى مباراة النهائي بتوتر زائد عن الحد " يجب أن نلعب ونحن نشعر بضغط مناسب وأن نحاول أن نستمتع، بهذا فقط يمكننا الفوز بالنهائي".

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