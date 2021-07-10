ميسي يسعى لاستمرار تفوقه على نيمار

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مواصلة هيمنته في مواجهاته المباشرة أمام صديقه وزميله السابق البرازيلي نيمار عندما يتواجهان فجر يوم الأحد في نهائي كوبا أميركا.

وسيحاول ميسي الفوز ببطولته الدولية الأولى مع منتخب بلاده الأرجنتين بعدما خسر 4 نهائيات سابقة بينها 3 كوبا أميركا وآخر في كأس العالم 2014 أمام ألمانيا.

وتعود أول مواجهة جمعت النجمين إلى عام 2010 عندما لعب المنتخبان مباراة ودية حينها انتهى اللقاء بهد دون رد سجله ميسي.

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وعاد المهاجمان ولعبا نهائي كأس العالم للأندية 2011 عندما كان نيمار لاعبا لسانتوس البرازيلي وحينها انتصر ميسي وتوج بالبطولة بفوزه 4 دون رد كان نصيبه منها ثنائية.

وفي ودية أخرى عام 2012 سجل ميسي ثلاثية "هاتريك" في المرمى البرازيلي لتنتهب المباراة 4 – 3 وتكون آخر انتصارات الفريق السماوي أمام البرازيلي، التي عادت في 2014 وفازت بثنائية تارديلي في لقاء ودي آخر قبل أن أن يشهد آخر لقاء بينهما فوزا برازيليا أخيرا في 2016 ضمن تصفيات كأس العالم وحينها استطاع نيمار هز شباك الأرجنتين بتسجيله الهدف الثاني ضمن ثلاثية نظيفة ساهم فيها كوتينيو وباولينيو.

وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يتواجه فيها ميسي ونيمار منذ رحيل الأخير عن نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017. ومنذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة كوبا أميركا 2021 سجل ميسي 4 أهداف فيها ليتصدر الترتيب برفقة الكولومبي لويس دياز والبيروفي جينلوكا لابادولا، وصنع 5 أهداف لزملائه. فيما سجل نيمار هدفين وصنع 3 وصواً إلى مباراة نصف النهائي الأخيرة أمام البيرو.