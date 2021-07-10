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وزير الخارجية المجري ينتقد عقوبات "يويفا" تجاه بلاده

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بيتر زيغارتو وزير الخارجية المجري

وزير الخارجية المجري ينتقد عقوبات "يويفا" تجاه بلاده

متابع الغاء المتابعة

بودابست - د ب أ

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انتقد بيتر زيغارتو وزير الخارجية المجري بشدة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمنع الجماهير من حضور مباراتين للمنتخب الأول بسبب السلوك التمييزي للجماهير خلال مباريات بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وكتب زيغارتو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم السبت: يبدو أن يويفا يواصل تعيين مخبرين من الجمهور ليس لديهم ما يفعلونه، إلا كتابة التقارير بشأن ما قاله أحدهم أو لم يقله. كما هو الحال في الشيوعية، لا يوجد حاجة لدليل، التقرير من المخبر كاف.

وقررت لجنة الأخلاقيات والتأديب بالاتحادد القاري يوم الجمعة أنه يجب على المنتخب المجري أن يلعب مباراتيه المقبلتين على أرضه بدون جمهور، بينما تم تعليق حظر الجماهير في المباراة الثالثة لفترة اختبار لمدة عامين، وتم تغريم الاتحاد المجري لكرة القدم مئة ألف يورو.

وفي المباريات التي أقيمت في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست أمام البرتغال وفرنسا، هتفت الجماهير بعبارات مهينة عنصريا للاعبين الفرنسيين وأدلوا بتعليقات بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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