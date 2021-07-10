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"يويفا" يعاقب الاتحاد الإنجليزي

الجماهير الإنجليزية تضايق حارس الدنمارك بالليزر

"يويفا" يعاقب الاتحاد الإنجليزي

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لندن - رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم السبت، إنه عاقب الاتحاد الإنجليزي للعبة بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو بسبب توجيه جمهورها أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور تلفزيونية قيام مشجع لإنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو شمايكل بينما تقدم قائد انجلترا هاري كين لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح بلاده التقدم والفوز 2-1 في استاد ويمبلي الأربعاء الماضي.

وقال اليويفا إنه بدأ إجراءات جزائية ضد انجلترا الخميس الماضي بعد الفوضى التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني للفرق وإطلاق الألعاب النارية. وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة.

كما أطلقت صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني لألمانيا في ويمبلي أيضا الأسبوع الماضي عندما فازت انجلترا على فريق المدرب يواخيم لوف في دور 16.

وتسعى انجلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966 عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني غدا الأحد.

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