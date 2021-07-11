الأرجنتين تنهي 28 عاماً من الغياب وتفوز بكوبا أميركا

فازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما يوم السبت عندما قادها هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1-صفر على البرازيل وإحراز لقب كأس كوبا أميركا لكرة القدم للمرة 15 لتعادل الرقم القياسي.

وشارك دي ماريا في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في كوبا أمريكا، وبرر اختياره بتسجيل الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الأول، بعدما فشل رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة من رودريغو دي بول ليسدد دي ماريا بهدوء من فوق الحارس إيدرسون.





وزاد المنتخب البرازيلي من ضغطه في الشوط الثاني المثير لكن حتى في وجود خمسة مهاجمين على أرض الملعب لم ينجح في تسجيل هدف التعادل أمام الدفاع الأرجنتيني ومن أمامه الرائع دي بول.

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وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمثابة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي حقق لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي بعد مسيرة طويلة مليئة بالجوائز الفردية والألقاب مع ناديه.

وأنهى ميسي البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار. لكنه قدم مباراة هادئة وأهدر بطريقة غير معتادة فرصة ذهبية لحسم المباراة قبل دقيقتين على النهاية.





وحققت الأرجنتين بذلك لقبها 15 في كوبا أمريكا لتتساوى مع أوروغواي في صدارة قائمة الدول الأكثر فوزا باللقب.

وعزز المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.

