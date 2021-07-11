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الأمير ويليام يرسل رسالة إلى منتخب إنجلترا قبل النهائي

الأمير ويليام
الأمير ويليام وزوجته كيت ميديلتون في مباراة سابقة لمنتخب إنجلترا

الأمير ويليام يرسل رسالة إلى منتخب إنجلترا قبل النهائي

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لندن - رويترز

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تمنى الأمير ويليام دوق كامبريدج التوفيق لمنتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في مواجهة نظيره الإيطالي يوم الأحد، وهي أهم مباراة يخوضها الفريق الإنجليزي منذ تتويجه بكأس العالم في 1966.

وجاءت تمنيات الأمير وليام وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر رسالة مصورة على موقع تويتر بعد تمنيات مماثلة من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والملكة إليزابيث الثانية.

وقال نجل ولي عهد بريطانيا: كان أداء جماعيا مميزا وكل عضو في الفريق أدى دوره، أتمنى لكم كل التوفيق، أنتم تقدمون الأفضل لإنجلترا ونحن ندعمكم. البلاد كلها تدعمكم لذا عليكم الفوز باللقب.

وفي النهائي ستسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم 1966.

وستقام المباراة في ملعب ويمبلي اللندني الشهير بحضور نحو 60 ألف مشجع.

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