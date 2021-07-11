خبير ألماني: "يويفا" أخفق في التعامل مع جائحة كورونا

يرى كارل لاوترباخ خبير الصحة الألماني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أخفق في التعامل مع جائحة كورونا خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".



وقال لاوترباخ يوم الأحد لمجلة "11 فرونده" الرياضية الألمانية: ويويفا مسؤول عن الوفيات من خلال النهج المتسم بالجهل، ينبغي قول ذلك بوضوح، من وجهة نظري الاتحاد الأوروبي فشل .



وأضاف: هذه البطولة أظهرت وكأن الجائحة قد انتهت ، لكنها لم تنته، البطولة الأوروبية سمحت لنفسها بأن يساء استخدامها لهذه الإشارة القاتلة .



ويعتبر لاوترباخ أحد خبراء الصحة العامة البارزين في ألمانيا ويشغل عضوية الحزب الاشتراكي الديمقراطي .



ويرى الخبير الألماني أن السماح بحضور أكثر من 60 آلف مشجع خلال المباراة النهائية لكأس أوروبا بين إنجلترا وألمانيا مساء يوم الأحد على استاد ويمبلي بأنه أمر خطير.

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