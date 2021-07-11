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ساوثغيت يوجه رسالة شكر إلى الجماهير الإنجليزية

ساوثغيت
غاريث قاد منتخب إنجلترا إلى أول نهائي منذ 55 عاماً

ساوثغيت يوجه رسالة شكر إلى الجماهير الإنجليزية

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لندن - د ب أ

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وجه المدير الفني للمنتخب الانجليزي لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، رسالة فيديو للجماهير الانجليزية قبل اللقاء المرتقب بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا مساء يوم الأحد في نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وقال ساوثغيت (50 عاماً) في المقطع القصير الذي نشره المنتخب الانجليزي على موقع "تويتر": أردت أن اقتنص بعض الوقت لكي اشكر الجميع على الدعم المذهل الذي حظينا به في هذه البطولة، نأمل أن نكون قد مثلناكم على النحو الصحيح وأن تكونوا قد أعجتم بمشاهدتنا ونحن نلعب.

وتوجه ساوثجيت بالشكر أيضا إلى كل لاعبيه والعاملين "الرائعين" الذين ساعدوا في وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة لأول مرة منذ 55 عاما، وواصل: لكننا نعرف أيضا بالطبع أن علينا أن نعمل الآن من أجلكم أي أننا سنبذل كل ما في وسعنا، ولقد منحنا دعمكم وطاقتكم دفعة كبيرة، وسيكون هذا هو الحال أيضا يوم الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة كبيرة منذ فوزه ببطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1966.

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