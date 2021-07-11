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مرسيليا يتعاقد مع الإسباني باو لوبيز بنظام الإعارة

باو لوبيز
لوبيز أمضى الموسم الفائت مع روما الإيطالي

مرسيليا يتعاقد مع الإسباني باو لوبيز بنظام الإعارة

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مرسيليا - فرانس برس

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أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم الأحد وصول الحارس الدولي الإسباني باو لوبيز إلى صفوفه قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وجاء في بيان نشره النادي: توصل مرسيليا وباو لوبيز إلى اتفاق نهائي بالتراضي مع روما لصفقة على سبيل الإعارة للحارس الاسباني بدءا من 17 يوليو 2021 مع إمكانية الشراء بدءاً من موسم 2022-2023

وبدأ لوبيز (26 عاماً) مسيرته مع إسبانيول وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام الإنجليزي في موسم 2016-2017، ليعود إلى اسبانيا عبر البوابة الأندلسية مع ريال بيتيس 2018-2019، قبل أن يحطّ رحاله في الدوري الإيطالي في عام 2019.

ويطرح وصول الحارس الاسباني الدولي الذي ارتدى قميص "لا روخا" في مباراتين دوليتين، علامات استفهام حول مستقبل الحارس الدولي ستيف مانداندا الذي سيخوض في أغسطس المقبل مع انطلاق الدوري الفرنسي موسمه الـ 14 مع النادي المتوسطي.

ويحرس مانداندا عرين مرسيليا منذ عام 2007 من دون توقف، باستثناء رحيله إلى إنجلترا حيث أمضى موسم 2016-2017 بألوان فريق كريستال بالاس.

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