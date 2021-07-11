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ميسي: حلمت بالبطولة كثيراً.. ولم أفقد إيماني

ميسي
ميسي بعد نهاية المباراة التي شهدت فوزه بأول لقب دولي في مسيرته مع الأرجنتين

ميسي: حلمت بالبطولة كثيراً.. ولم أفقد إيماني

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أكد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أنه لم يفقد إيمانه بالفوز بلقب كبير مع منتخب بلاده، وذلك عندما تغلب على البرازيل بهدف دون رد يوم السبت في نهائي كوبا أميركا.

وقال ميسي عقب المباراة: لقد حلمت بذلك في الكثير من المرات. كان لدي الكثير من الثقة بهذه المجموعة التي باتت قوية جداً بعد كوبا أميركا الماضية.

وتابع: إنها مجموعة تضم أناساً ممتازين يندفعون دائماً الى الأمام ولا يتذمرون أبداً من أي شيء.

وفرض ميسي نفسه نجما للبطولة مع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، وبدا التأثر واضحا عليه بعد ضمان اللقب المنتظر منذ زمن بعيد.

وحقق ميسي ما عجز عنه الأسطورتان الملك البرازيلي بيليه والأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا في البطولة القارية.

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