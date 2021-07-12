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أتلتيكو مدريد يتعاقد مع نجم نهائي كوبا أميركا

دي بول البرازيل الأرجنتين
دي بول حقق بطولة كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع نجم نهائي كوبا أميركا

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مدريد - رويترز

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أعلن أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضم لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول من أودينيزي الإيطالي بعقد يمتد لخمسة مواسم يوم الاثنين.

ولم يعلن أتلتيكو عن التفاصيل المالية للعقد لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن الصفقة تقدر بنحو 35 مليون يورو لضم اللاعب الدولي البالغ عمره 27 عاما.

وشارك دي بول في التشكيلة الأساسية للأرجنتين في خمس من سبع مباريات في كأس كوبا أمريكا وصنع هدف الفوز باللقب لمواطنه أنخيل دي ماريا ضد البرازيل يوم السبت.

وأحرز دي بول تسعة أهداف وصنع عشرة أهداف في 36 مباراة مع أودينيزي في الدوري في الموسم الماضي.

وانضم دي بول إلى أودينيزي في 2016 وشارك في 184 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات وأحرز 34 هدفا وصنع 36 هدفا.

وسبق لدي بول اللعب في فالنسيا الإسباني ما بين 2014 و2016.

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