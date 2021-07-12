استقبال رسمي وجماهيري لأبطال كأس أوروبا

احتفل الإيطاليون بحماس بإنجاز المنتخب الوطني المتمثل في التتويج ببطولة كأس أوروبا "يورو 2020" في الوقت الذي حظى فيه اللاعبون باستقبال الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الاثنين.





وقال الرئيس ماتاريلا: اليوم ليس يوم الخطابات ولكن التصفيق والامتنان. الليلة الماضية كنتم تستحقون الفوز لأنكم كنتم أمام اثنين من العراقيل الكبرى، اللعب على ملعب المنافس في استاد مثل ويمبلي والهدف المبكر الذي يدفع أي شخص للاستسلام.

وحصل لاعبو المنتخب الإيطالي والمدرب روبرتو مانشيني على صورة فوتوغرافية مع ماتاريلا في وجود كأس "يورو 2020".



وقال مانشيني: إنه لشرف أن أتواجد هنا، هذا الفوز دليل على أنه عندما تؤمن عائلتك بما تقوم به، تستطيع مطاردة حلم، نهدي هذا الفوز للإيطاليين الذي بات بإمكانهم في نهاية المطاف الاحتفال معنا.





وبعد لقاء الرئيس ماتاريلا توجه الفريق الإيطالي إلى قصر شيجي حيث التقوا رئيس الوزراء دراغي، الذي قال: اليوم الرياضة تعيش لحظة خالدة في تاريخ الأمم، اليوم أنتم من حقق التاريخ، من خلال روحكم، وخدماتكم، وأهدافكم وتصدياتكم.



ونظر دراغي إلى الحارس جيانلويجي دوناروما وقال: ياله من إنقاذ.



وخرج الآلاف إلى الشوارع في مختلف المدن بعد فوز منتخب إيطاليا على نظيره الإنجليزي 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية على استاد ويمبلي مساء الأحد، ليحصد لقبه القاري الثاني.