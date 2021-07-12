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إصابة 19 شرطياً خلال نهائي "يورو 2020"

شرطة لندن
عناصر من الشرطة في لندن خلال وقت إقامة النهائي

إصابة 19 شرطياً خلال نهائي "يورو 2020"

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لندن - د ب أ

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كشفت شرطة العاصمة البريطانية أن 49 شخصا اعتقلوا وأصيب 19 شرطيا في لندن يوم الأحد خلال عملية للشرطة مرتبطة بالمباراة النهائية لكأس أوروبا "يورو 2020" التي جرت بين إنجلترا وايطاليا على ملعب ويمبلي.

وتابعت شرطة لندن أنه في الساعات الأولى من يوم الاثنين بلغ اجمالي المعتقلين 49 شخصا خلال عملية للشرطة من أجل مباراة كرة القدم "في جرائم مختلفة".

وجاء في تغريدة للشرطة على تطبيق "تويتر": أنه من المحبط أن 19 من أفراد شرطتنا أصيبوا اثناء مواجهتهم لحشود غاضبة. وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وشكرت شرطة العاصمة أيضا عشرات الألاف من المشجعين الذين كانت لديهم روح طيبة وتصرفوا بمسؤولية.

وفازت ايطاليا على إنجلترا 3 -2 بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي في وقت متأخر من يوم الأحد لتتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.

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