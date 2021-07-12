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إيطاليا تهزم إنجلترا وتتوج بكأس أوروبا

التتويج بالبطولة الكبرى

إيطاليا تهزم إنجلترا وتتوج بكأس أوروبا

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لندن - د ب أ

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أهدر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ثلاث ركلات ترجيح متتالية ليحرم من استكمال الحلم الذي طال انتظاره وهو التتويج بأول ألقابه الأوروبية.

وأسدل المنتخب الإيطالي لكرة القدم الستار على واحدة من أبرز نسخ البطولة الأوروبية (يورو 2020) بإحراز لقبه القاري الثاني بعدما فاز على نظيره الإنجليزي في عقر داره باستاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة لندن 3 - 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لوك شو في الدقيقة الثانية من المباراة.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الإيطالي (الآزوري) وانتزع التعادل بجدارة عن طريق الهدف الذي سجله اللاعب المخضرم ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 67 .

ولكن الأزوري فشل في ترجمة تفوقه الواضح في الشوط الثاني إلى مزيد من الأهداف لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي شهد استمرارا لتفوق الآزوري في الشوط الإضافي الأول وصحوة واضحة للمنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) في معظم فترات الشوط الإضافي الثاني. ومع استمرار التعادل 1 - 1 بين الفريقين في الوقت الإضافي ، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل كل من دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي وفيدريكو بيرناردسكي للمنتخب الإيطالي وأهدر أندريا بيلوتي (الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس) وجورجينيو (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإنجليزي كل من هاري كين وهاري ماجواير وأهدر ماركوس راشفورد (الركلة الثالثة التي سددها في القائم) وجادون سانشو (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس) وبوكايو ساكا (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) .

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