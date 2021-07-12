.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بونوتشي يشبّه دوناروما بالأسطورة بوفون

بونوتشي دوناروما
بونوتشي حاملاً كأس أوروبا وإلى جانبه الحارس الشاب

بونوتشي يشبّه دوناروما بالأسطورة بوفون

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

شبه ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي وأحد أبطال إنجاز فوز بلاده بكأس أوروبا "يورو 2020" اللعب مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا الحالي، بللعب مع جيانلويجي بوفون الحارس الدولي السابق.

وقال بونوتشي في تصريحات لقناة "آي تي في سبورت": كنت محظوظا لأنني لعبت مع جيانلويجي بوفون، والآن مع دوناروما، إنهما متشابهان.

وتصدى دوناروما لضربتي ترجيح في المباراة التي نجح من خلالها المنتخب الإيطالي في الفوز 3 - 2 على إنجلترا ليتوج بلقب كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد التعادل 1 - 1 في ملعب "ويمبلي".

وتصدى دوناروما (22 عاماً) والذي يستعد للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده مع فريق ميلان، للضربة التي نفذها جادون سانشو، كما أبعد ضربة بوكايو ساكا، إذ كان الأخير بحاجة للتسجيل للإبقاء على آمال إنجلترا في الفوز باللقب.

وأصبح لدى المنتخب الإيطالي حاليا ست بطولات دولية كبرى، كما أصبح أول فريق يتمكن من الفوز بمباراتين بضربات الترجيح في نفس النسخة من كأس أمم أوروبا.

ونجح دوناروما في الفوز بكل المباريات الخمس التي وصلت إلى ضربات الترجيح، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده حتى الآن في مسيرته، كما أن بونوتشي، والذي سجل هدف التعادل لإيطاليا بعد هدف التقدم الإنجليزي الذي سجله لوك شاو، قارنه بأسطورة حراسة المرمى في المنتخب الإيطالي بوفون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
قبل أن تذهب
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
اكتشف المزيد