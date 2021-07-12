بونوتشي يشبّه دوناروما بالأسطورة بوفون

شبه ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي وأحد أبطال إنجاز فوز بلاده بكأس أوروبا "يورو 2020" اللعب مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا الحالي، بللعب مع جيانلويجي بوفون الحارس الدولي السابق.

وقال بونوتشي في تصريحات لقناة "آي تي في سبورت": كنت محظوظا لأنني لعبت مع جيانلويجي بوفون، والآن مع دوناروما، إنهما متشابهان.

مادة اعلانية

وتصدى دوناروما لضربتي ترجيح في المباراة التي نجح من خلالها المنتخب الإيطالي في الفوز 3 - 2 على إنجلترا ليتوج بلقب كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد التعادل 1 - 1 في ملعب "ويمبلي".

وتصدى دوناروما (22 عاماً) والذي يستعد للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده مع فريق ميلان، للضربة التي نفذها جادون سانشو، كما أبعد ضربة بوكايو ساكا، إذ كان الأخير بحاجة للتسجيل للإبقاء على آمال إنجلترا في الفوز باللقب.

وأصبح لدى المنتخب الإيطالي حاليا ست بطولات دولية كبرى، كما أصبح أول فريق يتمكن من الفوز بمباراتين بضربات الترجيح في نفس النسخة من كأس أمم أوروبا.

ونجح دوناروما في الفوز بكل المباريات الخمس التي وصلت إلى ضربات الترجيح، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده حتى الآن في مسيرته، كما أن بونوتشي، والذي سجل هدف التعادل لإيطاليا بعد هدف التقدم الإنجليزي الذي سجله لوك شاو، قارنه بأسطورة حراسة المرمى في المنتخب الإيطالي بوفون.