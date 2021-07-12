تعرض ثلاثي إنجلترا إلى العنصرية بعد إهدار ركلات الترجيح

استنكر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يوم الاثنين تعرض بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لإساءة عنصرية بعد هزيمة الفريق أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي اللندني يوم الأحد.

وبعد تعرض ثلاثة لاعبين سود للإساءة هم ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا. بعد إهدارهم ركلات الترجيح التي حسمت نتيجة المباراة قال جونسون عبر "تويتر": المنتخب الإنجليزي يستحق الإشادة به كبطل وليس التعرض للإساءة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم.



وانتهى وقتا المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 قبل اللجوء لركلات الترجيح التي جاءت لصالح الفريق الإيطالي الزائر (3-2) ليتوج بلقب البطولة للمرة الثانية.



وقال المنتخب الإنجليزي عبر "تويتر": نشعر بالاشمئزاز لأن بعض لاعبي فريقنا الذين بذلوا كل جهد مستطاع من أجل الفريق هذا الصيف تعرضوا لإساءة عنصرية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة.



ووصف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم هذه الإساءة العنصرية بأنها سلوك مقزز وغير مقبول، وأضاف الاتحاد في بيان: "سنقوم بكل ما نستطيع لدعم اللاعبين الذين تعرضوا للإساءة وفي نفس الوقت سنطالب بأقصى عقوبة على المسؤولين عن ذلك.



وأكدت شرطة لندن أنها على علم بهذه الإساءة وأنها ستتحرك وستتخذ الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أنها لن نتسامح إزاء هذا الأمر وسيتم التحقيق فيه.

وقالت وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتل: أشعر بالاشمئزاز لتعرض بعض اللاعبين الإنجليز الذين قدموا الكثير لبلادنا خلال الصيف الحالي لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزيرة الداخلية في الشهر الماضي قالت إنها لا تؤيد اللاعبين الذين ينحنون احتجاجا على المظالم العرقية قائلة إنه تصرف سياسي.