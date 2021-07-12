جونسون يأمل في فوز المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم مونديال 2030

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين أنه يأمل في فوز المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ويعتقد أنهما يملكان "فرصة جيدة".



وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.

وأبلغ جونسون مؤتمرا صحفيا: هذه عملية طويلة وصعبة... بالتأكيد أعتقد أن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع إيرلندا وسنحاول تحقيق ذلك.

مادة اعلانية

وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا يوم الأحد: أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك، لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث.