.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

جونسون يأمل في فوز المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم مونديال 2030

بوريس جونسون
جونسون خلال حضوره إحدى مباريات إنجلترا في "يورو 2020"

جونسون يأمل في فوز المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم مونديال 2030

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين أنه يأمل في فوز المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ويعتقد أنهما يملكان "فرصة جيدة".

وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.

وأبلغ جونسون مؤتمرا صحفيا: هذه عملية طويلة وصعبة... بالتأكيد أعتقد أن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع إيرلندا وسنحاول تحقيق ذلك.

وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا يوم الأحد: أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك، لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
قبل أن تذهب
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
اكتشف المزيد