روي كين: اختيار ساكا لتنفيذ ركلة الجزاء كان خطأ

أكد اللاعب الإيرلندي السابق روي كين أنه لم يكن يفترض أن ينفذ الإنجليزي الدولي الشاب بوكايو ساكا ركلة الترجيح الخامسة والحاسمة خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا في استاد ويمبلي اللندني يوم الأحد.



وكانت انجلترا تحتاج للتهديف من هذه الركلة لتمديد ركلات الترجيح لكن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما أنقذ ركلة ساكا (19عاما) بعد أن أنقذ ركلة سابقة من جيدون سانشو بينما سدد ماركوس راشفورد في القائم لتفوز إيطاليا 3-2 وتحرز اللقب للمرة الثانية.



وتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.



وأشار كين قائد مانشستر يونايتد السابق إنه كان يفترض أن ينفذ الركلة لاعب أكثر خبرة وأكبر سنا، وأضاف في تصريحات تلفزيونية: في ظل وجود رحيم سترلينغ وجاك غريليش فإنه لم يكن يفترض الموافقة على تنفيذ لاعب شاب ركلة الترجيح قبل هذين اللاعبين، لأن لهما خبرة أكبر كثيرا كما أن سترلينغ فاز بألقاب. كان يفترض أن تكون لهما الأولوية قبل هذا الشاب.



وقال ريو فرديناند مدافع إنجلترا السابق إنه لا يمكن لأحد توجيه اللوم إلى اللاعبين الذين أهدروا ركلات الترجيح بينما قال قائد منتخب إنجلترا السابق آلان شيرر إنه يفترض الاشادة باللاعبين لقبولهم تنفيذ الركلات وتحمل هذه المسؤولية.



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