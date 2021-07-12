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ساوثغيت يحمل نفسه مسؤولية خسارة النهائي

ساوثغيت
ساوثغيت مع لاعبيه عقب خسارة البطولة

ساوثغيت يحمل نفسه مسؤولية خسارة النهائي

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم تحمله المسؤولية إثر هزيمة الفريق أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح مساء الأحد على ملعب ويمبلي بلندن في نهائي كأس أوروبا "يورو 2020".

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 - 1 ثم حسم المنتخب الإيطالي المواجهة واللقب بالفوز 3 - 2 في ضربات الترجيح.

ودفع ساوثجيت بماركوس راشفورد وجادون سانشو في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي للمشاركة في تنفيذ ضربات الجزاء الترجيحية، وقد أهدر كلاهما، وبعد أن أهدر جورجينيو ضربة جزاء ترجيحية حاسمة للمنتخب الإيطالي، تصدى زميله الحارس جيانلويجي دوناروما للضربة الأخيرة من بوكايو ساكا لتحسم المباراة لصالح إيطاليا.

وقال ساوثغيت عقب المباراة في تصريحات لقناة "آي.تي.في" التليفزيونية : استعد الفريق قدر المستطاع لذلك، وأنا أتحمل المسؤولية، أنا من اختار اللاعبين لتنفيذ ضربات الجزاء الترجيحية.

وأضاف: لا أحد يكون بمفرده في هذا الموقف. قررنا إجراء التغييرات في نهاية المباراة، ونحن نفوز أو نخسر معا كفريق.

وزاد : في النهاية، لم ننجح في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي. وقد أظهر المنتخب الإيطالي كم هو فريق رائع.، لكن لاعبونا قدموا ما يجب أن يفخروا به، فكل لاعب كان استثنائيا. وأشعر بخيبة أمل إزاء عدم النجاح في التقدم لخطوة أخرى.

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