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قتيل وإصابات بالجملة في احتفالات إيطاليا بالبطولة

ميلان جماهير
من احتفالات الجماهير في مدينة ميلان صباح يوم الاثنين

قتيل وإصابات بالجملة في احتفالات إيطاليا بالبطولة

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ميلان - رويترز

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قتل شخص وأصيب آخرون خلال احتفالات الجمهور في إيطاليا بفوز منتخب بلاده ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد الانتصار على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية يوم الأحد.

وقالت الشرطة الإيطالية إن شابا عمره 22 عاما قتل في حادث سير وقع في كالتاغيروني بجزيرة صقلية بينما كان منطلقا بسرعة نحو مركز المدينة للانضمام للمحتفلين بالتتويج باللقب الأوروبي.

وفي العاصمة المالية ميلانو أصيب 15 شخصا منهم ثلاثة في حالة خطيرة خلال احتفالات صاخبة بعد انتهاء المباراة. وفقد أحد هؤلاء المصابين ثلاثة من أصابعه بسبب انفجار ألعاب نارية في يده.

وفي بلدة صغيرة بالقرب من مدينة فوجيا الجنوبية تعتقد الشرطة أن قاتلا مأجورا استغل الفوضى والزحام في الشوارع لإطلاق النيران على شخص، وقالت وسائل إعلام إن طفلة عمرها ست سنوات وهي قريبة الضحية أصيبت في الهجوم أيضا وإن حالتها "خطيرة للغاية".

وتوجت إيطاليا ببطولة أوروبا للمرة الثانية عندما فازت بركلات الترجيح على منتخب إنجلترا في نهائي البطولة بملعب ويمبلي اللندني بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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