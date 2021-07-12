مانشيني يبكي بعد إعادة إيطاليا إلى القمة

كشف روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا أن مشاهدة ثلاث سنوات من العمل الشاق تؤتي ثمارها مع الفوز ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الأحد جعلته يبكي في استاد ويمبلي بعد تفوق فريقه على إنجلترا بركلات الترجيح.



وتأخر المنتخب الإيطالي بهدف مبكر سجله لوك شو لكنه أدرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق ليوناردو بونوتشي، قبل أن ينتصر 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي.



وهذا أول لقب تحققه إيطاليا في بطولة أوروبا منذ 1968 وجاء نتيجة عملية إعادة البناء الذكية التي قام بها مانشيني للمنتخب الوطني بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.



وردا على سؤال حول دموعه بعد صفارة النهاية، قال مانشيني: كان هذا هو الشعور الذي يحدث بعد تحقيق شيء لا يصدق، من رؤية اللاعبين يحتفلون، والجماهير تحتفل في المدرجات.



وواصل: كان الأمر يتعلق بمشاهدة كل ما تمكنا من صنعه، كل العمل الذي قمنا به على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا في آخر 50 يوما، والتي كانت صعبة للغاية.



وأضاف: لقد تعاملنا بشكل جيد للغاية ولم تكن هناك مشاكل أبدا ويستحق اللاعبون الثناء على ذلك. ليس فقط على أرض الملعب، فقد قاموا بعمل رائع هناك، بل أعتقد أن هذه هي حقيقة أننا تمكنا من تشكيل روح الفريق هذه.



وختم: لقد ابتكروا شيئا لا يمكن فصله أبدا في المستقبل. سيكونون دائما مرادفا لهذا الانتصار لأنهم يكنون الكثير من الاحترام لبعضهم بعضا.

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