ميسي يهدي لقب كوبا أميركا إلى عائلته وروح مارادونا

أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم الذي حققه منتخبه على حساب البرازيل، إلى عائلته، وبلاده والنجم الراحل ومثاله الأعلى مواطنه دييغو أرماندو مارادونا.

وحققت الأرجنتين لقبها الأول في كوبا أميركا منذ العام 1993 على حساب البرازيل بهدف نظيف لأنخيل دي ماريا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو جانيرو السبت، ليحقق ميسي أول لقب دولي كبير مع بلاده دام انتظاره طويلاً بعد إخفاقه في أربع مباريات نهائية كبرى.

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وقال "البرغوث" عبر حسابه على "إنستغرام": أريد أن أهدي هذا النجاح إلى عائلتي التي منحتني دائمًا الثقة للاستمرار، لأصدقائي الذين أحبهم جدًا، الى كل الأشخاص الذين يدعموننا وفوق كل شيء إلى 45 مليون أرجنتيني الذين عانوا كثيرًا مع هذا الفيروس المروّع.

وتقترب الأرجنتين من قرابة مئة ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسحبت استضافتها للبطولة قبل أسابيع من انطلاقها بسبب تداعيات الجائحة، إلى جانب كولومبيا التي تشهد احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة.

ونقل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" البطولة إلى البرازيل في اللحظة الأخيرة وسط انتقادات لاذعة طالت المسؤولين في البلاد التي سجلت أكثر من نصف مليون وفاة بالفيروس، وهو ثاني أعلى رقم بعد الولايات المتحدة.

كما وجّه ميسي الذي اختير أفضل لاعب في البطولة التحية إلى مارادونا الذي توفي عن 60 عامًا في نوفمبر الفائت، مشيرًا الى أن "دييغو كان يدعمنا حتمًا أينما كان".

ولم تنظم الأرجنتين احتفالات رسمية بسبب تداعيات الجائحة، إلا أن الجماهير تجمعت بالآلاف في العاصمة بوينوس آيرس عند عودة المنتخب إلى بلاده واستقبلت أبطالها فيما تجمع الآلاف في مختلف المدن الأرجنتينية للاحتفال بهذا الإنجاز.