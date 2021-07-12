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نجمة التنس أنس جابر تبيع مضربها لدعم تونس

أنس جابر
أنس جابر خلال مشاركتها الأخيرة في بطولة ويمبلدون

نجمة التنس أنس جابر تبيع مضربها لدعم تونس

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العربية.نت

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كشفت نجمة التنس التونسية أنس جابر يوم الاثنين أنها ستعرض مضربها الذي لعبت به في بطولة ويمبلدون للبيع في مزاد علني لدعم بلادها في محاصرة فيروس كورونا واسع الانتشار.

وقالت جابر في مقطع فيديو بثته بصفحتها على موقع "فيسبوك": مثل أي تونسي أو تونسية لا أريد أن أرى بلادي تمر بظروف صعبة لذلك قررت بيع مضربي بداية من 2000 دينار (720 دولارا) للمساعدة في شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

وأصبحت جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها 5-7 و6-1 و6-1 على المصنفة السابعة البولندية إيغا شيانتيك، لكن مغامرة نجمة التنس التونسية انتهت بخسارتها أمام أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا.

وأوضحت جابر التي أصبحت أول عربية تتوج بلقب في بطولات المحترفات عندما فازت ببطولة برمنغهام في الشهر الماضي أنها ستتبرع بمبلغ إضافي لدعم جهود بلادها في مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت تونس ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سريع العدوى مؤخرا.

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