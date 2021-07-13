الاعتداء على نجم الفورمولا وسرقة ساعته عقب نهائي كأس أوروبا

تعرض البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم لـ"فورمولا-1" لاعتداء وسرقة ساعته الفاخرة مساء الأحد، أثناء خروجه من ملعب ويمبلي الشهير الذي استضاف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرض السائق الشاب البالغ 21 عاماً لاعتداء تم على إثره سرقة ساعته الفاخرة بقيمة 47 ألف يورو من قبل رجلين، وهو يهم بالصعود إلى سيارته من طراز ماكلارين والمركونة في موقف للسيارات في الاستاد اللندني.

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وأكدت الحظيرة البريطانية الحادثة في بيان جاء فيه: بامكان فريق ماكلارين رايسينغ تأكيد أن لاندو نوريس تعرض لحادثة، عقب انتهاء المباراة النهائية لـ"يورو 2020" في ويمبلي، إذ تمت سرقة الساعة التي كان يرتديها.

وتابع: لحسن الحظ، لم يصب لاندو بأي أذى ولكنه مفجوع. لن نعلق أكثر، كون هذه المسألة باتت من اختصاص الشرطة الآن.

ويقدّم نوريس أداء جيداً في البطولة العالمية هذا العام إذ يحتل المركز الرابع في الترتيب الحالي للسائقين، قبيل جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون هذا الاسبوع.

وتعرضت السلطات المحلية والشرطة المكلفة بحماية أمن الملعب لانتقادات شديدة بعدما تمكن مئات من الجماهير من غير حاملي البطاقات من الدخول إلى ويمبلي والجلوس في مقاعد مخصصة لحاملي البطاقات.

كما أظهرت شرائط مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمال شغب داخل أروقة الملعب الشهير، إذ أصيب العديد من رجال الأمن، في حين ألقت الشرطة القبض على 53 شخصاً.