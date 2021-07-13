البدء بإجراءات انضباطية بحق إنجلترا عقب أحداث ويمبلي

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات انضباطية بحق اتحاد الكرة الإنجليزي بخصوص ما يتعلق بكواليس المباراة النهائية لكأس أوروبا "يورو 2020" على استاد ويمبلي.



وخلال المواجهة التي فازت فيها إيطاليا على إنجلترا 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية الأحد خرق مشجعون الإجراءات الأمنية واقتحموا استاد ويمبلي دون حمل تذاكر للمباراة.



ويواجه اتحاد الكرة الإنجليزي أربعة اتهامات تتمثل في اقتحام الجماهير للملعب، وإلقاء المقذوفات من قبل الجماهير وإحداث اضطرابات خلال عزف النشيد الوطني لإيطاليا بجانب إشعال الألعاب النارية.



ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" بيان "يويفا" يوم الثلاثاء وجاء فيه: بشكل منفصل ووفقا لقواعد الأخلاق والانضباط في الاتحاد القاري، جرى الاستعانة بمحقق لإجراء تحقيقات انضباطية بشأن ما حدث من قبل الجماهير داخل وحول الاستاد.



وجرى تغريم اتحاد الكرة الإنجليزي 25 ألفا و630 جنيها استرلينيا بسبب المشاكل التي أحدثتها الجماهير، ومن بينها توجيه شعاع ليزر صوب الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في المربع الذهبي على استاد ويمبلي.

مادة اعلانية