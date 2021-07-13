الشاب بيدري يدخل تشكيلة كأس أوروبا المثالية

ضمت التشكيلة المثالية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" التي أعلنها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يوم الثلاثاء رسمياً، النجم الشاب بيدري لاعب منتخب إسبانيا، وخمسة لاعبين من المنتخب الإيطالي المتوج باللقب، من بينهم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما الذي تصدى لضربة الجزاء الترجيحية الأخيرة أمام المنتخب الإنجليزي في النهائي.



وضمت التشكيلة المثالية، لاعب خط الوسط جورجينيو والمهاجم فيدريكو كييزا والمدافعين ليوناردو بونوتشي وليوناردو سبينازولا الذي غاب عن النهائي بسبب الإصابة.



وجاء في التشكيلة المثالية من صفوف المنتخب الإنجليزي، المدافعين كايل ووكر وهاري ماغواير والمهاجم رحيم سترلينغ، ولاعب خط الوسط الدنماركي بيير-إميل هويبيرغ والنجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

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