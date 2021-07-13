بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"

تسرب تسجيل منسوب إلى فلورنتينو بيريز يوم الثلاثاء في وسائل الإعلام الإسبانية، وهو يهاجم أسطورتي ريال مدريد راؤول غونزاليس وإيكر كاسياس، قائلاً إنهما لا يستحقان المكانة التي يحظيان بها.

ونشرت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية التسجيل الذي يعود إلى العام 2006 عندما كان الثنائي ينشطان في ريال مدريد، إذ قال بيريز الرئيس الحالي: كاسياس ليس حارس مرمى بمستوى ريال مدريد، ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه لم يكن كذلك ولن يكون كذلك، إنه فاشل، والمشكلة أن الجماهير تحبه وتعشقه وتدافع عنه كثيراً.

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وزاد في التسجيل: كاسياس كالكلب أو الدمية أمام صديقته "سارا كاربونيرو" رجل بلا شخصية، كنا ننافس على اللقب مع برشلونة (موسم 2004-2005) وحضر كاسياس إلى المران متأخراً، هل تعلم لماذا؟ لأنه كان في نقاش مع صديقته.



وواصل: إنه أكبر خدعة في تاريخ ريال مدريد.. والآخر هو راؤول، وهذا بالتحديد شخص سيئ، لقد كان من أسباب مغادرتي ريال مدريد "المرة الأولى".

وترك بيريز منصبه في عام 2006، قبل أن يعود إلى رئاسة ريال مدريد مجدداً في 2009، إذ يحافظ على المنصب منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وواصل: راؤول كان يقول قبل أن أرحل سأدمر ريال مدريد، إنه رجل سلبي يدمر النادي حتى يقول الناس إن النادي سيئ وليس راؤول، لا أحد يعلم سوء هذا الشخص.



ورحل راؤول عن ريال مدريد بعد عام من عودة بيريز إلى رئاسة ريال مدريد عقب 18 عاماً قضاها في أروقة النادي، مسجلاً 323 هدفاً، علماً بأنه عاد إلى تدريب الفريق الاحتياطي في 2018.

أما كاسياس الذي خاض 725 مباريات مع ريال مدريد فرحل إلى بورتو البرتغالي عام 2015 قبل أن يعتزل كرة القدم العام الماضي بسبب مشاكل في القلب.