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جواو ماريو يعود إلى البرتغال عبر صفوف الغريم التقليدي

جواو ماريو بنفيكا سبورتينغ
ماريو قضى الموسم الماضي في صفوف سبورتينغ

جواو ماريو يعود إلى البرتغال عبر صفوف الغريم التقليدي

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لشبونة - د ب أ

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أعلن نادي بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي جواو ماريو بعقد يمتد لخمسة أعوام، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً إلى غريمه التقليدي سبورتينغ لشبونة.

وانضم ماريو البالغ من العمر 28 عاما إلى بنفيكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إنتر ميلان بطل إيطاليا.

وخاض ماريو 45 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي وشارك في نهائي يورو 2016 ليساهم في تتويج بلاده باللقب القاري، لكنه لم يشارك في النسخة المنقضية ليورو 2020.

وانتقل ماريو إلى إنتر ميلان في 2016 مقابل حوالي 45 مليون يورو وشارك مع الفريق في 64 مباراة لكنه لعب معارا لصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي في موسم 2017 -2018 وفي لوكوموتيف موسكو في موسم 2019 -2020.

وقضى ماريو الموسم الماضي معارا لسبورتينغ لشبونة ليساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 19 عاما.

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن سبورتينغ سيلجأ إلى القضاء مدعيا حدوث ممارسات احتيالية في صفقة ماريو بعد أن أبدى بطل الدوري البرتغالي رغبته في استمرار اللاعب في صفوفه.

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