حاكمة طوكيو تؤكد جاهزية النظام الصحي للأولمبياد

أكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو يوم الثلاثاء أن العدد الكافي من المستشفيات، بالإضافة إلى تسريع عملية التطعيم بين كبار السن يعني أن العاصمة اليابانية ستكون قادرة على إقامة أولمبياد آمن في غضون عشرة أيام.



لكن كويكي، التي كانت تتحدث في مقابلة مع "رويترز" في مقر حكومة طوكيو، حذرت أيضا من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد وما زالت سلالة دلتا سريعة الانتشار تمثل خطرا.



وقالت كويكي: سيتم تطعيم الكثير من الأشخاص في الأيام العشرة القادمة وخلال الألعاب الأولمبية. أكبر تغيير نتيجة لذلك سيكون انخفاضا كبيرا في نسبة الوفيات والحالات الخطيرة بين كبار السن، وبسبب ذلك، ولأن النظام الطبي جاهز، أعتقد أنه يمكننا المضي قدمًا في إقامة ألعاب أولمبية آمنة.



ودخلت العاصمة اليابانية في حالة طوارئ للمرة الرابعة يوم الاثنين مما يعني إغلاق المطاعم والحانات مبكرا بعد ارتفاع في حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أدى أيضا إلى قرار اللجنة المنظمة للألعاب بحظر المتفرجين من دخول كافة المنشآت تقريبا.



وتم حظر حضور المتفرجين الأجانب منذ عدة أشهر بالفعل، ويطلب المنظمون الآن من اليابانيين مشاهدة الألعاب عبر التلفزيون لتقليل حركة الناس إلى أقل حد ممكن.



وزادت كويكي: من المحزن للغاية إقامة الألعاب بدون متفرجين. من الواضح أننا سنكون قادرين على تقليل المخاطر، لكن المتفرجين مهمون للغاية أيضا للرياضيين ويمنحونهم دفعة كبيرة. إنه لأمر مخز أن تقام الألعاب الأولمبية بدونهم.



وتقام الألعاب الأولمبية، التي تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة، في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس، بينما تستمر حالة الطوارئ الرابعة في العاصمة اليابانية حتى 22 أغسطس آب، قبل أيام قليلة من انطلاق الألعاب البارالمبية.

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