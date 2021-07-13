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دوناروما يكشف سر تصرفه الغريب بعد ركلة ساكا

دوناروما إيطاليا
جيانلويجي بقي صامتاً عقب تصديه للركلة الأخيرة

دوناروما يكشف سر تصرفه الغريب بعد ركلة ساكا

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روما - د ب أ

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اعترف جيانلويجي دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي، أنه لم يكن يدرك أن فريقه فاز على إنجلترا عندما تصدى للضربة الحاسمة من بوكايو ساكا في نهائي كأس أوروبا "يورو 2020".

وتصدى جيانلويجي للضربة الترجيحية التي نفذها جادون سانشو، فيما اصطدمت محاولة راشفورد بالقائم، لتفوز إيطاليا على إنجلترا 3 - 2 بضربات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 عقب شوطين إضافيين في ملعب ويمبلي.

وكان رد فعل دوناروما صامتا بعد تصديه لكرة ساكا، إذ سار بهدوء قبل أن يتجمع زملاؤه حوله للاحتفال بالفوز، لكنه أوضح أن رد فعله على مساعدة إيطاليا للفوز بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1968، كان بسبب عدم إدراكه بالنتيجة، وليس سيطرته على مشاعره.

وقال دوناروما في تصريحات لقناة "سكاي إيطاليا": لم أكن أعلم أننا فزنا، لقد نظرت إلى الحكم وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام، ثم التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، لم أفهم ما يجري.

وتم اختيار دوناروما كأفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الرائع أمام إنجلترا، والذي جاء بعد تألق في ضربات الترجيح أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي.

ومن المتوقع الآن أن يكمل دوناروما انتقاله الحر إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد نهاية عقده مع ميلان الذي قضى معه مسيرته كلها.

وبسؤاله عن مستقبله قال دوناروما: سأكون دائما مرتبطا بميلان، الآن أنا استمتع بالحفل وبعد ذلك سأستمتع بعطلة، سأظل دائما مشجعا لميلان وأتمنى له كل التوفيق.

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